''Familia de TikTok'' da increíble propina a repartidor de 89 años

ESTADOS UNIDOS.- Derlin Newey, de 89 años, protagoniza esta historia que se volvió viral en internet. El hombre es repartidor de pizza y fue sorprendido por una familia, que le dio una propina de nada más y nada menos que de 12 mil dólares.

A pesar de su edad, Derlin tiene que trabajar para poder pagar sus facturas y esta “familia de TikTok”, decidió ayudarlo.

La familia tenía la costumbre de grabar las entregas de este querido repartidor, pues siempre llegaba con amabilidad. Sus entregas acumularon más de 53 mil seguidores en TikTok. Entonces, la matriarca de la familia explicó para un canal local de noticias que decidieron hacer una colecta para que Newey ya no siguiera trabajando.

La donación fue todo un éxito y alcanzaron los 12 mil dólares. El adulto mayor no sabía ni qué era TikTok y agradeció el donativo entre lágrimas.

“Necesitaba esto. Me alegro de que pudiéramos ayudarlo. Solo tenemos que tratar a las personas con amabilidad y respeto como él lo hace. Nos robó el corazón”, dijo el padre de familia también visiblemente emocionado.

El vídeo de este conmovedor momento ya es viral en redes sociales.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN