Familia de Vanessa Guillén confirma que los restos serían de la soldado

ESTADOS UNIIDOS.- Este miércoles, la familia de la soldado desaparecida, Vanessa Guillén, afirmó que los restos que se encontraron en la base de Fort Hood, Texas, corresponden a la soldado latina que desapareció el 22 de abril pasado. Asimismo, las autoridades militares confirmaron la muerte de un sospechoso en este caso.

Una de las hermanas de Vanessa, Mayra Guillén, expresó que "todo apunta a que puede ser mi hermana, no estamos seguros todavía".

Las hermanas y la abogada de la familia de Guillén solicitaron una investigación del Congreso y acusaron encubrimiento de los responsables de la desaparición de la soldado.

Esta madrugada, uno de los sospechosos abandonó la base militar y cuando fue localizado sacó un arma y se suicidó, informó el Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos.

Según las hermanas de la soldado, este suicidio está relacionado con la desaparición de Guillén y lamentaron que el hecho no se investigó desde el principio.

#BREAKING U.S. Army confirms one military suspect is dead and a civilian suspect has been arrested in connection with the disappearance of Army Pfc. Vanessa Guillen. pic.twitter.com/U5xlcwT8Bp