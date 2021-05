Familia descubre una plaga de serpientes en el techo de su casa

Descubrieron que en el techo de la casa que alquilaban había un nido de serpientes, insectos y ratas.

GEORGIA.— Una familia descubrió que una plaga serpientes, ratas y otros insectos en el techo de la casa que alquilaban en Georgia, Estados Unidos.

La familia de apellido Pugliese, comenzó a tener problemas en el techo de la vivienda tan solo un mes después de mudarse. Debido a una gotera, pidieron al propietario de la casa que atendiera el problema, pero éste se negó por falta de dinero.

Sin embargo, luego envió a un equipo de trabajadores para que repararan la gotera, pero las molestias continuaron poco después de que supuestamente se haya reparado.

A consecuencia de la gotera, parte del techo comenzó a derrumbarse, fue así como los Pugliese descubrieron la plaga de ratas, cucarachas, abejas y cuatro grandes serpientes.

SNAKES IN THE ROOF! A LaFayette man says there are snakes in his rental home. Harry Pugliese says problems have persisted at this house on East Villanow Street since February, but the landlord won't fix them. pic.twitter.com/ukVUOStzUm