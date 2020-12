Familia encuentra un koala en su árbol de Navidad (vídeo)

AUSTRALIA.- Una mujer se llevó una gran sorpresa al llegar a casa y encontrar un koala en su árbol navideño.

El animal estaba escondido en el árbol artificial y en los vídeos en redes sociales se aprecia su intento por camuflarse en medio de las decoraciones navideñas.

KOALITY CHRISTMAS 🐨🎄 A curious koala became the star of this Christmas Tree, after dropping into Amanda McCormick’s house & deciding it had the koalafications to be a festive ornament. Santa’s elves @1300KOALAZ helping get the festive koala back to it’s own home. @9NewsAdel pic.twitter.com/MTDRkZCvRq

Entrevistada por el diario The Guardian, Amanda McCormick explicó que pensó que se trataba de una broma de sus hijos.

"Pensé ‘¿es esto una broma?’ Pensé que uno de mis hijos lo podría haber puesto como un juguete de peluche, pero no, era un koala real", dijo.

Look at this cutie 🐨! When the Adelaide Hills koala rescue group got a call that someone had a koala in their Christmas tree they thought it was a prank - it wasn't. MORE: https://t.co/gVyMyboSgq pic.twitter.com/y5wRnUpH7c