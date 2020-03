Favipiravir, el antiviral que mostró eficacia contra el Covid-19

PEKÍN.- China concluyó la investigación clínica de Favipiravir, un medicamento antiviral que demostró buena eficacia clínica contra la neumonía COVID-19, informó este martes un funcionario del gobierno chino en conferencia de prensa.

El medicamento antigripal Favipiravir, aprobado para uso clínico en Japón en 2014, no mostró reacciones adversas obvias en el ensayo clínico, aseguró Zhang Xinmin, director del Centro Nacional de Desarrollo Biotecnológico de China subordinado al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

"Favipiravir ahora será recomendado a los equipos de tratamiento médico. Las indicaciones son incluirlo en el plan de diagnóstico y tratamiento de COVID-19 lo antes posible", agregó Zhang.

