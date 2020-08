FBI busca a Leila; su hijo de dos años vagaba solo cerca de una autopista

MIAMI.- El FBI continúa buscando a la madre de un niño de dos años que en julio pasado apareció solo y vagando por una calle de Miramar (Florida), por lo que este jueves distribuyó fotos y un vídeo con imágenes de la última vez que la mujer fue vista hace tres semanas.

Una camioneta blanca Chevy de la década de 1990 fue el último vehículo que familiares del menor indicaron que conducía Leila Cavett, la madre del niño y quien todavía está desaparecida.

SAC Piro: We are investigating every possibility as to why Leila went missing. If you have any information as to the disappearance or whereabouts of Leila Cavett, please call FBI Miami at 1-800-CALL-FBI or go to https://t.co/TWImx57Vov. pic.twitter.com/yAd3xwYhvP