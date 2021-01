Con "esperanza", líderes mundiales felicitan a Biden y Kamala Harris

MÉXICO.- El Gobierno de México deseó este miércoles "éxitos" al nuevo presidente de Estados unidos, el demócrata Joe Biden, y auguró una "muy buena relación" con su Administración, que estará marcada por el "respeto mutuo" y la "esperanza".

Así como el presidente, otros líderes alrededor del mundo le dieron la bienvenida a Biden y Kamala Harris. Aquí una recopilación.

La felicitación de México

"México desea el mayor de los éxitos al presidente Joseph Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos", expresó en Twitter el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, minutos después de la ceremonia de investidura de Biden como 46 presidente de Estados Unidos.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores añadió que "una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida", tras cuatro años de fricciones y acercamientos con el Gobierno del ya expresidente Donald Trump.

México desea el mayor de los éxitos al Presidente Joseph Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris. Habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos. Una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 20, 2021



López Obrador dijo coincidir con los "planteamientos principales" de Biden sobre la migración, la reactivación económica y el combate a la pandemia de covid-19.

Defendió que "se debe regularizar" a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y se mostró convencido de que Biden "va a reafirmarse" en esta postura en los próximos días.

Boris Johnson felicita a Biden y Harris

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, felicitó hoy al nuevo presidente de Estados Unidos.



"El liderazgo de Estados Unidos es vital en cuestiones que nos afectan a todos, desde el cambio climático a la covid", afirmó el jefe de Gobierno británico a través de Twitter.

Johnson, que este año será el anfitrión tanto de la cumbre del G7, en junio, como de la cumbre del clima COP26, en noviembre, expresó su deseo de "trabajar" con el mandatario demócrata.

"Unidos, somos una fuerza para hacer el bien en el mundo", indicó el Foreign Office, que destacó los vínculos en "comercio y seguridad" entre ambos países.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

Italia felicita a Biden en este "gran día para la democracia"

Asimismo, el Gobierno italiano se unió a las felicitaciones, y dijo que es un "gran día para la democracia".

"Le deseo un buen trabajo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Es un gran día para la democracia, que trasciende las fronteras estadounidenses. Italia está dispuesta a afrontar los desafíos de nuestra agenda internacional común junto con los Estados Unidos", escribió el primer ministro, Giuseppe Conte, en las redes sociales.

Wishing good work to President @JoeBiden and Vice-President @KamalaHarris. This is a great day for democracy, reaching far beyond the American borders. Italy stands ready to face the challenges of our common international agenda together with the United States. #InaugurationDay — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 20, 2021

También el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, envió una felicitación a Biden y a Harris, y subrayó que "es un nuevo comienzo para nuestro amigo y aliado cercano y para la democracia estadounidense".

Warm congratulations to President @JoeBiden and VP @KamalaHarris who will take the oath of office today in Washington.

A new beginning for our close friend and ally and for the American democracy. I look forward to working with SoS @ABlinken and the new Administration. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) January 20, 2021

Macron le da la bienvenida al Acuerdo de París

El presidente francés, Emmanuel Macron, envió un mensaje de felicitación a su nuevo homólogo estadounidense al tiempo que le dio la bienvenida al Acuerdo de París sobre el cambio climático, al que el mandatario recién investido volverá a integrar a su país después de que lo abandonara su antecesor, Donald Trump.

"¡Mis mejores deseos en este día tan importante para el pueblo estadounidense!", expresó, en inglés, Macron en Twitter.

Je salue le retour des États-Unis au sein de l'Accord de Paris pour le climat : Welcome back!



C'est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C'est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète. https://t.co/FoXYWtUWV7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021



"Estamos juntos. Seremos más fuertes para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Más fuertes para construir nuestro futuro. Más fuertes para proteger nuestro planeta ¡Bienvenido de nuevo al Acuerdo de París!", agregó.

En un segundo mensaje, en francés, Macron aseguró que "juntos se podrá cambiar el planteamiento climático actuando en favor del planeta".

El Salvador se une a las felicitaciones

El Gobierno de El Salvador felicitó al presidente de Estados Unidos por su investidura y manifestó la voluntad de continuar la colaboración en áreas de "interés común" y de "fortalecer las históricas relaciones de amistad".

El Ejecutivo de Nayib Bukele, quien llegó a la Presidencia bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha), hizo "votos de éxito para el presidente Biden y la vicepresidenta (Kamala) Harris".

"El Gobierno de El Salvador manifiesta su plena voluntad para continuar fortaleciendo las históricas relaciones de amistad y colaboración con Estados Unidos, así como su compromiso para impulsar esfuerzos articulados en áreas de interés común y en beneficio mutuo", indica un comunicado divulgado en las redes sociales.

En nombre del Presidente @nayibbukele, la Primera Dama Gabriela de Bukele y el pueblo salvadoreño, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al Presidente de los Estados Unidos @POTUS y a la @VP. Seguiremos trabajando de la mano con nuestro principal socio confiable. 🇸🇻🇺🇸 pic.twitter.com/banEEp0oyq — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) January 20, 2021

Bolivia quiere "una relación saludable"

Bolivia felicitó a Biden, en procura de desarrollar una relación "saludable y sostenible" anteriormente marcada por discrepancias hasta la ruptura de relaciones a nivel de embajadores.

La Cancillería boliviana, "a nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, extiende sus felicitaciones al presidente de los Estado Unidos de América, Joseph Robinette Biden, deseándole éxitos durante su gestión", señala un comunicado de esa cartera de Estado.

Además, el ministerio de Exteriores expresó la intención de construir "una relación bilateral saludable y sostenible" marcada por el "mutuo respeto y la complementariedad".

Argentina pide no apostar por la "desunión"

Agentina felicitó a Joe Biden por su investidura como nuevo presidente de Estados Unidos y deseó que se fortalezcan las relaciones bilaterales y se respeten los organismos multilaterales, así como que no se apueste a la "desunión" de las naciones propiciada en la etapa de Donald Trump como mandatario.

"Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris. Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior", expresó la Cancillería argentina en Twitter.

Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris.



Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) January 20, 2021

Duque felicita a Biden y confía en que se fortalezca la relación bilateral

El presidente colombiano, Iván Duque afirmó que su país está listo para fortalecer la relación bilateral con la administración demócrata.

"Mis mejores deseos para el presidente Biden, para la vicepresidenta Kamala Harris, y Colombia está, como ha estado siempre, lista para seguir fortaleciendo una histórica relación binacional, bipartidista y bicameral", afirmó Duque en una declaración.

Felicitamos al nuevo Presidente de EE.UU, @JoeBiden, y a su Vicepresidenta @KamalaHarris, a quienes les deseamos éxitos. Destacamos su mensaje de unión y reiteramos lo que ha sido una relación histórica, bipartidista y bicameral, que es cada vez más fuerte, con objetivos comunes. pic.twitter.com/cHfhXBm2xe — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 20, 2021

Estos fueron algunos líderes que felicitaron al nuevo presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos.