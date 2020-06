Festival de carne de perro en China: ¿cómo es la celebración?

CHINA.- La feria o festival de carne de perro se celebra en China en estos días. La celebración anual inició el pasado 21 de junio, pese a los esfuerzos de los activistas por los derechos de los animales.

El arranque del festival coincidió con el solsticio de verano y su duración es de 10 días en Yulin, provincia de Guangxi.

Debido a las críticas que el evento recibe, los organizadores limitan el acceso a turistas y a otras personas a los lugares donde están almacenados los animales que se sacrificarán en plena calle.

El motivo del festival se basa en las tradiciones de la comunidad de comer este tipo de carne.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura de China realizó una propuesta para reclasificar a los perros como mascotas y no como animales para el consumo humano, pues se cree que el virus que causa el Covid-19 se esparció desde el mercado de animales de Wuham.

BREAKING RESCUE: While waiting to be slaughtered for the upcoming #Yulin dog meat festival, 10 puppies have been saved by our Chinese partner group & are now in our care.



