Fiesta ''clandestina'' en una mansión de Hollywood termina en tiroteo

LOS ÁNGELES.- Una fiesta privada en una mansión en las colinas de Hollywood terminó la madrugada de este martes con un tiroteo; que resultó en la muerte de una mujer y dos heridos, informaron las autoridades locales.

Las tres víctimas de los disparos fueron inmediatamente trasladadas a hospitales locales; dos de ellos en estado crítico y el tercero en estado grave, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Update from Mulholland mansion party shooting. Three hospitalized. Two critical, one in grave condition. At least 50+ gunshots heard in Instagram live video from inside at time of shootings. https://t.co/H0gkrdRszC