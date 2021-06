El país toman medidas controversiales contra el Covid-19 ante las 22 mil 312 muertes registradas.

FILIPINAS.— El Gobierno de Filipinas advirtió que considerará como homicidio los casos en los que pacientes diagnosticados con Covid-19 provoquen la infección de otras personas por ignorar los protocolos de salud.

Ser acusado de asesinato por provocarle la enfermedad a alguien, es una política que ha causado controversia, pero las autoridades de dicho país han decido mostrarse muy duros ante la gravedad que representan la pandemia. Además de que con esta iniciativa tratarán de evitar que la gente baje la guardia.

Durante una reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la gestión del coronavirus, Salvador Panelo, Jefe de Asesores Jurídicos Presidenciales, presentó la propuesta y sugirió que se impongan fuertes sanciones a quienes no acaten las medidas sanitarias.

El presidente Rodrigo Duterte estuvo de acuerdo con esta propuesta en la que pueden serán considerados como responsables de asesinato, quienes contagie a otros.

"Si una persona sabe que tiene el coronavirus, pero aun así sale e infecta a otro, y eso lo lleva a morir, [entonces] eso es un asesinato premeditado", aseguró Panelo.

Por su parte, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, recalcó que si una persona sabe que está infectada y "se muestra indiferente e ignora intencionalmente [los protocolos], podría ser un asesinato".

Medios locales informaron que los pacientes con Covid-19 que no sigan los protocolos de salud pueden enfrentar denuncias de homicidio.

Cabe destacar que no es la primera vez que en Filipinas se impone una medida radical, el pasado mes de mayo el presidente Duterte ordenó arrestar a toda persona que no portara correctamente el cubrebocas. Muchas personas se inconformaron, pero la autoridad federal no dio marcha atrás con su disposición.

Filipinas enfrenta una de los peores brotes del Covid-19, de acuerdo con cifras reportadas por las autoridades de Salud del país, actualmente registra 22 mil 312 muertes por Covid, y 1.29 millones de contagios.

