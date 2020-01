Fiscal pide 18 años de cárcel para repartidor que escupió una pizza

TURQUÍA.- Un fiscal turco solicitó el jueves una sentencia de 18 años para un repartidor que fue captado mientras escupía una pizza antes de dársela al cliente.

El hecho ocurrió a finales de 2017, pero el propietario del edificio de departamentos notó el episodio mientras revisaba las imágenes de las cámaras.

En la grabación se observa al repartidor escupiendo en la pizza y grabando el acto con su teléfono, posteriormente entregó al comida y se fue.

