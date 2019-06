Fiscal sueca acepta fallo de no detener a Julian Assange

ESTOCOLMO.— Una fiscal sueca aceptó un fallo de no detener al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, encarcelado en Gran Bretaña y sospecho de violación en Suecia.

Este mes, una corta sueca falló que no deberían detener aAssange, lo que significa que, si bien la investigación preliminar en Suecia no debe cerrarse, no lo extraditarán y podrían interrogarlo en Gran Bretaña.

Assange entre la polémica

En abril, la embajada ecuatoriana en Londres expulsó a Assange, donde había estado viviendo desde 2012. Las autoridades lo arrestaron de inmediato y ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas en Gran Bretaña por violar su libertad bajo fianza en 2012.

Assange también está peleando su extradición a Estados Unidos, que lo acusa de publicar documentos secretos.