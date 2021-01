Fiscalía de Guadalajara pide cancelar un partido político ligado a un narco

GUATEMALA.- La Fiscalía de Guatemala solicitó este martes a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), del excandidato presidencial Mario Estrada, condenado en 2020 en Estados Unidos a 15 años de prisión por narcotráfico.

El Ministerio Público (MP) explicó en un comunicado de prensa que la Fiscalía de Delitos Electorales solicitó al pleno de magistrados del TSE la cancelación de la personería jurídica del partido por ilegalidades cometidas para la campaña electoral de 2015.

#Guatemala AG's Office has asked that the UCN political party be cancelled due to alleged financial misreporting in 2014 and 2015.



Its former leader, Mario Estrada, is currently jailed in the US after pleading guilty to drug charges in 2019. pic.twitter.com/k7eienCRQd