Bill y Melinda Gates se divorcian, el reparto de fortuna de más de 130 mil mdd

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo ❮ ❯

¿Cómo quedaría dividida la fortuna entre Bill y Melinda Gates? La pareja regaló miles de millones de dólares a través de donaciones y transferencias a su fundación. De acuerdo con Forbes, si no lo hubieran hecho se repartirían 196 mil millones de dólares. Actualmente tienen 130, 500 mdd para considerar.

El peso de la fundación de Bill y Melinda Gates

El patrimonio de Bill va más allá de Microsoft. Cuando la compañía salió de la bolsa, en 1986, poseía el 45% de la empresa. Hoy posee menos del 1.3% de las acciones en circulación.

Bill Gates ha vendido partes de Microsoft para financiar la fundación que sostenía con su esposa, considerada la más filantrópica en el mundo.

Incógnita del dinero

En el año 2000, la pareja empezó con la fundación y prometió donar la mayor parte de la riqueza generada por Microsoft para “el servicio de las personas”. The New York Times compartió que la realidad es otra, pues la fortuna de Gates es una incógnita y no se sabe dónde está la mayoría de su dinero.

Negocios de Bill y Melinda Gates

La pareja tiene varios negocios juntos. Empezando por su holding, Cascade Investement, con el que controlan su patrimonio. Cascade Investments tiene participaciones significativas en empresas públicas y privadas. Posee el 47% de la empresa privada Four Seasons Hotels and Resorts y del Ritz Carlton San Francisco, el 25% de Ecolab, el 14% de Canadian National Railway, el 4% de Berkshire Hathaway, el 10% de Deere & Company, el 14% de AutoNation y el 34% de Republic Services, compartió Forbes.

Inmuebles de los Gates

La mansión en Seattle, a la que llamaron Xanadú 2.0, se ubica en la colina y tiene vistas al lago de Washington. Los impuestos anuales ascienden a 1,063 millones de dólares.

También adquirieron una finca ecuestre en California, adquirida en 2014 por 18 millones de dólares.

Poseen una mansión frente al mar en Del Mar, comprada en abril de 2020 por 43 millones de dólares.

En 2003 adquirieron otra finca ecuestre en Wellington, Florida y pagaron 9 millones de dólares. También compraron otro rancho en Cody, Wyoming, por 12 millones de dólares

Aunque se divorcien, Bill y Melinda seguirán estando entre las 15 personas más ricas del mundo.

Bill Gates y Melinda Gates anuncian su separación luego de 27 años de matrimonio pic.twitter.com/BAfoJYFkP0 — Paola Rojas (@PaolaRojas) May 4, 2021

El divorcio de Bill y Melinda Gates

Bill y Melinda Gates anunciaron en una declaración conjunta que se divorciarán después de 27 años de matrimonio.

"Después de mucha reflexión y de trabajar mucho en nuestra relación hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio", escribieron los dos en Twitter.

Según informes, Bill y Melinda se conocieron a finales de la década de los ochenta cuando Melinda entró a Microsoft.

Tienen tres hijos y dirigen juntos la Fundación Bill y Melinda Gates.

"Seguimos compartiendo la confianza en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero creemos que ya no podamos crecer juntos como pareja en esta siguiente etapa de nuestras vidas", indicaron en Twitter. "Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia al empezar a navegar por esta nueva vida".

Bill Gates es la cuarta persona más rica del mundo, de acuerdo con Forbes.

Te puede interesar: Bill y Melida Gates se divorcian tras 27 años de matrimonio