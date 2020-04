Foto de niño rezando en la calle por el fin de la epidemia se viraliza

PERÚ.- La foto de este niño se volvió tendencia, pues expresa su verdadero sentir por lo que vive su país y el mundo por el coronavirus.

La instantánea que se viralizó en Facebook e Instagram fue tomada en Perú a las 8 de la noche y en ella aparece Alen, un pequeño de seis años que vive en la ciudad de Guadalupe, la Libertad y que, sin posar, fue captado en esa foto que le ha dado la vuelta al mundo.

Claudia Alejandra Mora Abanto fue la fotógrafa que hizo viral la imagen en su cuenta de Facebook.

“Hoy en el barrio nos unimos para rezar y pedir a Dios por la situación de emergencia que estamos viviendo, para así compartir esperanza y fe. Aproveché minutos antes de que las personas salgan a sus puertas a orar para hacer una toma de todas las velas, grato fue el momento cuando encontré a este niño y aprovechando su concentración tomé la foto. Le pregunté luego que hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir. Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo”, escribió.