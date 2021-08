Papá llora al sostener ataúd de su bebé, asesinado por su madre

REINO UNIDO.- Un crimen conmocionó a Reino Unido y la fotografía de un padre cargando el ataúd de su bebé le dio la vuelta al mundo, sobre todo porque el menor fue asesinado en su casa de Belfast, Irlanda del Norte, por su propia madre.

El miércoles se celebró el funeral del bebé y su papá, Liam O'Keefe, rompió en llanto mientras sostenía el pequeño ataúd con su hijo, quien tenía el mismo nombre.

Liam era un bebé de nueve semanas que murió apuñalado en Brompton Park. Su hermana también resultó herida y está en el hospital, en donde, publicó Irish Examiner, la reportan estable.

El funeral, en el que el papá de los niños dedicó unas emotivas palabras, se realizó luego de que la familia recaudó fondos para cubrir el costo del servicio.

Liam agradeció a la comunidad por su apoyo y dijo estar "verdaderamente desconsolado" después de la muerte de su hijo, pues no estaba en casa al momento del incidente.

"Estoy realmente desconsolado, pero me da la fuerza saber que están dando tanto amor y apoyo", expresó.

VIDEO: Emotional scenes in Ardoyne tonight at a vigil following the death of baby Liam O’Keefe.



The infant's father, Liam senior, thanked the local community for their support after prayers had been said by the family priest. pic.twitter.com/x0diHYvK51