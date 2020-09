Fotos: La Torre Eiffel y otros lugares icónicos que celebraron a México

MÉXICO.- Edificios y lugares emblemáticos del mundo también celebraron el 210 aniversario de la Independencia de México y proyectaron los colores de la bandera nacional: verde, blanco y rojo.

La Independencia de nuestro país se festejó en lugares icónicos entre los que destacaron: la Torre Eiffel en Francia, el Burj Khalifa en Dubái, el Empire State en Estados Unidos, el Obelisco en Argentina y la Torre Colpatria en Colombia.

De igual forma las Cataratas de Niágara en Canadá presentaron un show con colores mexicanos desde la semana pasada.

En Dubái, acompañaron el festejo con mariachi.

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم #BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk

Taking the Mexican flag to the skyline tonight as we shine in red, white & green for Mexican Independence Day! #ESBright



📷: captiv_8/IG pic.twitter.com/5YMB9gtZDY