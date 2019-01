EE.UU.- Los residentes de la ciudad en Illinois, Chicago, enfrentarán frío extremo. Las temperaturas podrían alcanzar mínimos históricos en los próximos días, debido a una ola de frío polar que ocasionará las temperaturas más bajas en la ciudad desde 1985.

Sunrise at 31st Street Beach in Chicago on this frigid Tuesday morning.

El medio oeste de EE.UU. se prepara para unos días de frío extremo, el miércoles colocaría los termómetros cerca de los 40 grados centígrados negativos, lo que llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y la cancelación de cientos de vuelos.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, declaró este martes zona de desastre en el estado en anticipación de la “seria amenaza a la salud” que pueden provocar las temperaturas polares extremas anticipadas para las próximas horas.

Minus-60 to minus-50 wind chill all the way into Chicago this week? The weather in the Midwest will be painful. It will literally hurt. pic.twitter.com/HGFzFOpftW

— Angela Fritz (@angelafritz) January 28, 2019