Terror en “Frozen 2”: jóvenes con machetes atacan cine (vídeo)

INGLATERRA.- El sábado, varias familias disfrutaban el estreno de “Frozen 2″ cuando su noche se tiño de terror, pues jóvenes armados entraron al cine con machetes.

Los hechos ocurrieron en Birmingham, Inglaterra. Los reportes de la policía local indican que al menos 100 adolescentes estuvieron en las revueltas en la que detuvieron a cinco personas; entre ellos una adolescente de 13 años, otro de 14 y un joven de 19.

De acuerdo con Independent, los testigos estaban haciendo fila para ver “Frozen 2”, la secuela animada de Disney, cuando decenas de adolescentes llegaron. El cine tuvo que ser desalojado y los oficiales, armados con tásers, restablecieron el orden.

Los jóvenes habrían irrumpido como parte de una pelea entre bandas rivales.

Según informó el Daily Star, un testigo dijo:

Usuarios de redes sociales denunciaron que policías entraron al complejo con pistolas paralizantes y perros.

A dispersal order has been out in place giving officers the power to move on groups of people and arrest those who fail to leave. Officers remain at the scene and are liaising closely with management at the venue. Motorists are urged to avoid the area because of traffic build-up.