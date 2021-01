Fuerte sismo en Indonesia; hay al menos 8 muertos y 637 heridos

Yakarta (EFE).- Al menos ocho personas han muerto y 637 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 6,2 ocurrido durante la madrugada en la isla de Célebes, en la región central del archipiélago indonesio, informan este viernes fuentes oficiales.

El sismo, que ocurrió pasadas las 2:00 hora local (19:00 GMT del jueves), sorprendió durmiendo a los habitantes y ha causado extensos daños en varias poblaciones de la zona con el derrumbe de edificios y caídas de puentes; y unos 15.000 desplazados.

En uno de los vídeos publicados por la agencia de gestión de desastres (BNPB) sobre el incidente de anoche, el rostro de un niña, que se hace llamar Angel, aparece atrapado y con vida entre los escombros de un edificio derruido.

La menor comenta a los rescatistas que hay más personas además de ella aprisionadas entre los cascotes, alguna con dificultad al respirar.

Children trapped in the rubble of the building.These are victims of the #earthquake of 6.2 magnitude in Sulawesi, #Indonesia #TandavOnPrime pic.twitter.com/HxOBwjYEoJ