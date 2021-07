Varias regiones de Suiza azotadas por un fuerte temporal

MÉRIDA, Yucatán.- La noche del lunes, amplia zona del centro financiero de Zúrich, Suiza, fue afectada por un fuerte temporal de lluvia y vientos que ocasionó diversos daños, así como la suspensión de servicios como el transporte público y la energía eléctrica.

Las ráfagas de viento, que superaban los 100 km/h, derribaron árboles que caían incluso sobre los vehículos estacionados y obstruían las vialidades.

En las primeras horas de este martes, las lluvias continúaba en algunas regiones y, debido a la caída de los árboles, fue suspendido de manera temporal el tráfico ferroviario.

Last night I experienced the craziest storm in my life in Zürich. I woke up because I thought the house is about to be blown away & the windows won’t survive it. See how the tree was pulled out of the ground and fell into the balcony. #climatechange #Unwetter @stadtzuerich #storm pic.twitter.com/h0grX4iKWH