Fuerte terremoto despierta a Japón, se descarta un tsunami (vídeos)

TOKIO, (Xinhua).- Un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter se registró hoy sábado 20 de marzo frente a las costas de la prefectura japonesa de Miyagi, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, siglas en inglés).

El temblor ocurrió a las 18:09 hora local (09:09 GMT), con su epicentro registrado a unos 20 kilómetros frente a la península de Ojika, en Miyagi, y a una profundidad de 60 kilómetros.

En algunas partes de la prefectura, el terremoto registró una magnitud superior a 5 puntos en la escala de intensidad sísmica japonesa, que alcanza un máximo de 7.

Una alerta de tsunami fue inicialmente emitida por el Gobierno que advirtió de que un tsunami de hasta un metro podría azotar algunas partes de las áreas costeras de la prefectura de Miyagi.

Sin embargo, la JMA levantó la alerta alrededor de las 19:30 hora local.

Según la agencia, podría haber algunos cambios en el nivel de las mareas, pero no existe preocupación por daños por tsunami.

El movimiento telúrico en Japón sucede a unas horas que sismo que se sintió en varias zonas de México, como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas

El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo con magnitud de 5.7 al sureste de San Marcos, Guerrero. De acuerdo a las autoridades no se reportan daños en Ciudad de México, Guerrero, Puebla ni Oaxaca.

En Japón, casi una hora tras el terremoto, hubo un reporte sobre un herido en Miyagi, informó un departamento de Bomberos local, agregando que no se informó de daños estructurales hasta el momento.

El regulador nuclear japonés anunció que no hay noticias sobre anormalidades en las centrales nucleares en las zonas afectadas por el sismo.

East Japan Railway Company afirmó que suspendió de forma parcial la operación de los servicios del tren bala Tohoku Shinkansen.

Another earthquake in Japan. TV lights in my apartment have been shaking for a long time. Still shaking slightly now. Whole apartment is swaying. https://t.co/SISXSItquO pic.twitter.com/c7zOdF7gSl