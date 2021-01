Futura vocera de Biden niega que se eliminarán restricciones anunciadas por Trump

WASHINGTON.- Este lunes, Jen Psaki, futura portavoz del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, informó que la suspensión de restricciones para viajes a EE.UU. desde la Unón Europea, Reino Unido y Brasil, dadas a conocer este día por el presidente Donald Trump, no se llevarán al cabo.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.