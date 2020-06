Virus G4 EA H1N1: ¿Qué es y por qué alertan de una ''pandemia potencial''?

CHINA.- Un grupo de científicos chinos alarmó sobre la aparición de una nueva cepa de gripe (G4EAH1N1) que por sus características tiene el riesgo “potencial” de convertirse en una nueva “pandemia”, aseguran.

Los científicos describieron que se trata de un virus desconocido hasta la fecha, vinculado con el causante de la gripe A y bautizado como G4EAH1N1 en un artículo publicado en la revista especializada PNAS (Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos). Esta nueva cepa se localiza en cerdos y ya ha contagiado a varios humanos, aunque de momento no hay evidencias de su transmisión entre personas. A estos especialistas les preocupa que pueda seguir mutando.

Sus hallazgos son resultado de un estudio realizado en las piaras chinas entre 2011 y 2018. El país asiático tiene la mitad de la población mundial de estos animales.

Luego de 30 mil muestras de raspado nasal en mataderos y hospitales veterinarios de 10 provincias chinas, los científicos lograron aislar 179 tipos distintos de virus. El G4 resultó ser de los más infecciosos y dañinos, capaz además de reproducirse en células humanas.

Análisis sanguíneos reflejan que el 10.4% de los trabajadores del sector han sido infectados, pues tienen anticuerpos.

La tasa es particularmente alta (20.5%) entre aquellos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, “lo que prueba que el virus ha adquirido una mayor capacidad infecciosa.

El informe publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) asegura que los puercos son intermediarios para la generación de este tipo de influenza, por lo que la vigilancia sistémica es una medida clave para prevenir la aparición de la "próxima influenza pandémica".

Sin embargo, Eric Fiegl-Ding, de la Universidad de Harvard, detalló a través de redes sociales que esta información resultaría prematura y un poco sensacional, pues se trata de un virus que solo ha afectado a cerdos por el momento.

Feigl-Ding añade que los casos solo se han dado a conocer en dos cerdos y que el contagio no se ha dado entre humanos; aparte no es un virus nuevo, sino que su origen ocurrió en 2016.

"No hay evidencia real de luz roja intermitente todavía", agregó el experto en Twitter. El experto compartió la opinión de Carl T. Bergstrom, profesor de Biología de la Universidad de Washington, quien cuestionó la veracidad del estudio publicado, empezando desde que PNAS cobra para acceder al artículo.

Update: this article title might be premature and tad sensational. It’s just a virus in pigs for now. Only 2 cases. And it’s an older 2016 origin virus. No human to human yet. 10% of swing farmers have antibodies. No real flashing red light evidence yet. https://t.co/QI6J5b5ll6