MÉXICO.- Las autoridades del condado de Teton, Wyoming, compartieron el martes los resultados de la autopsia de Gabby Petito, la joven de 22 años fue estrangulada hasta la muerte.



La muerte de Gabby Petito ya había sido declarada como homicidio, pero el médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, dio a conocer la causa de su muerte, estrangulación, por primera vez durante una conferencia de prensa el martes.

Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre cerca del Bosque Nacional Bridger-Teton en un área remota del oeste de Wyoming.

El médico determinó que Gabby Petito fue asesinada 3-4 semanas antes de que se recuperaran sus restos. También respondió que Petito no estaba embarazada y enfatizó que "esta fue solo una de las muchas muertes por violencia doméstica en todo el país. Es lamentable que solo este haya recibido tanta atención de los medios".

Ahora se desconoce dónde está el novio de Petito, Brian Laundrie, de 23 años.

En julio pasado, Brian Laundrie y Gabby Petito se embarcaron a bordo de una furgoneta a un viaje por reservas y parques nacionales del oeste de EE.UU. Sin embargo, el 1 de septiembre el joven regresó en el vehículo y sin su novia a la casa familiar, en donde la pareja también residía.

Al cabo de días sin tener noticias de Gabby, de la que sus padres supieron por última vez mientras estaba en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, su familia reportó su desaparición.

Un cadáver hallado en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, resultó ser el de Gabby, según confirmaron este martes las autoridades. El FBI dijo que los restos pertenecen a la joven desaparecida de acuerdo con la Oficina del Forense del Condado Teton, que de forma preliminar clasificó la causa de la muerte como "homicidio".

La Justicia de EE.UU. dictó una orden de arresto.

Laundrie, de quien se desconoce su paradero, es buscado en una vasta zona del noroeste de Florida, cerca de donde residía con sus padres y Petito, hasta ahora había sido señalado como "persona de interés".

Asimismo, una corte federal de Wyoming emitió una orden de arresto basada en una acusación formal de un gran jurado federal por un cargo relacionado con actividades de Laundrie tras la muerte de Petito, según informó este jueves la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Entre tanto, una firma de abogados de lesiones personales de North Port (Florida), Boohoff Law, ofreció este jueves una recompensa de 20.000 por información que conduzca al paradero de Laundrie.

"We have been trying all week to talk to his family, to talk to Brian, and now they have called us," says North Port, FL PIO Josh Taylor of Gabby Petito's fiancé.



"We have gone to the home and they are saying that now they have not seen their son... it is another twist." pic.twitter.com/wSwFq2zRk8