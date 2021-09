Confirman que hallaron cuerpo de joven desaparecida en viaje con su novio

¿Quién es Gabby Petito? Confirman hallazgo de su cuerpo tras realizar la autopsia.



MIAMI.- El cadáver hallado el domingo pasado en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, es el de Gabrielle Petito, la joven de 22 años desaparecida desde fines de agosto mientras hacía un viaje con su novio Brian Laundrie, confirmaron las autoridades estadounidenses tras realizar la autopsia.

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), los restos pertenecen a la joven desaparecida de acuerdo con la Oficina del Forense del Condado Teton, que de forma preliminar clasificó la causa de la muerte como "homicidio", mientras evalúan los resultados finales de la autopsia.



El FBI hizo hoy un llamado a aquellos que tengan información del caso, que implica por ahora como persona de interés al novio de la víctima, a proveer información.

"We have been trying all week to talk to his family, to talk to Brian, and now they have called us," says North Port, FL PIO Josh Taylor of Gabby Petito's fiancé.



