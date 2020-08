Gato aprende a tocar el piano para pedir su comida y otras cosas (Vídeos)

La dueña del gato le enseño esta "habilidad" musical para contrarrestar su mal comportamiento

EE.UU.— Un nuevo vídeo vuelve a demostrar la gran capacidad de los animales para aprender a hacer cosas poco comunes para su especie. Ahora , el aprendizaje musical de un gatito ha asombrado a varios internautas que han convertido su destreza en un tema viral.

A través de redes sociales se dio a conocer a la "habilidad" musical de “Winslow”, un gato que aprendió a "tocar" el piano para solicitar la atención de sus dueños.

El gato, quien con astucia presiona las teclas de un pequeño piano ha encontrado en ésta la forma de pedir su alimento e incluso avisar de sus demás necesidades.

My boy is SO FAMOUS@Purina where’s our contract? https://t.co/WFe2nfKSdI