Gato en Reino Unido se convierte en el primer animal con covid-19

La familia del minino sería quien contagio a la mascota, ya que ellos enfermaron días antes

REINO UNIDO.— Un gato, se ha convertido en el primer caso confirmado de una infección animal con la cepa del coronavirus en Reino Unido, así lo confirma el jefe de Veterinaria de la entidad.

Asimismo, el veterinario dijo que el virus responsable de la Covid-19 fue detectado en el felino luego de realizarle pruebas en el laboratorio de la Agencia de Salud Animal y Vegetal (APHA) en Weybridge el pasado miércoles.

UK cat tests positive for coronavirus. The cat has made a full recovery.



There is no evidence humans can catch coronavirus from their pets, but pets may be able to contract the virus from their owners.

https://t.co/O1qc489UpX