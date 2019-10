Gerente lanza licuadora a cliente que se quejó de su orden (vídeo)

EE.UU.-

Una cliente de un local de comida en Ohio sufrió fracturas en la cara luego de que el gerente le arrojó una licuadora en medio de una discusión, informó el medio CBS17 .

El incidente ocurrió en septiembre pasado. Britany Price, la víctima, acudió a la cadena de comida rápida y ordenó varios productos del menú infantil. De acuerdo con su relato, los empleados confundieron su pedido, por lo cual ella regresó y se quejó con la gerente. Posteriormente, la clienta esperó a que le entreguen los productos correctos.

Tras 20 minutos sin recibir respuesta, la mujer perdió la paciencia y exigió un reembolso, luego empezó a tirarle la comida a la gerente, quien le aventó la licuadora en la cara, causándole fracturas en un pómulo y en la nariz.

A McDonald’s manager threw a blender at a customer after a disagreement about a messed-up order: https://t.co/2oTZmqDC2q pic.twitter.com/2N3NLt1gkk