El globo aerostático chocó contra cableado de alta tensión.

WASHINGTON.— Al menos cuatro personas murieron este sábado 26 de junio y una quinta resultó herida después de que un globo aerostático chocara contra una línea de alta tensión en Alburquerque, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

Power is out in the area as a result of the balloon crash.