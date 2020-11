Gobernantes de varios países felicitan a Joe Biden

Minutos después de que varias agencias de noticias y cadenas de televisión internacionales dieron a conocer el triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, las reacciones de dirigentes de Estado de varios países no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en felicitar al candidato demócrata y a su compañera de fórmul, Kamala Harrism, es el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Canadá

"Felicidades, @JoeBiden y @KamalaHarris. Nuestros dos países son amigos, socios y aliados cercanos. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Ansío que trabajemos juntos y construyamos sobre eso con ustedes", escribió en su cuenta de Twitter.

Previo a las elecciones, Trudeau, sin mencionar nombres, dijo que las presidenciales en Estados Unidos eran la oportunidad de los estadounidenses de lograr "un cambio".

La relación del premier canadiense con Trump siempre ha sido tensa, y el mandatario estadounidense llegó a acusarlo de ser un "doble cara".

En Europa

El presidente del Parlamento Europeo (PE), David Sassoli, también expresó sus "mejores deseos" para el presidente electo de Estados Unidos, y abogó por una relación "sólida" entre ese país y la Unión Europea "UE), "especialmente en estos tiempos difíciles.

"Nuestros mejores deseos para el próximo presidente de EE.UU. @Joe Biden y para la vicepresidenta @KamalaHarris. El mundo necesita una relación sólida entre Europa y Estados Unidos, especialmente en estos tiempos difíciles", tuiteó el presidente de la Eurocámara.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US - especially in these difficult times.



En su mensaje, acompañado de un vídeo, Sassoli, mostró igualmente el deseo de la UE de "trabajar juntos para combatir la Covid-19, el cambio climático y abordar la creciente desigualdad".

Francia

Otro que se unió a los parabienes es el presidente francés, Emmanuel Macron, quien felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, por su victoria en las elecciones presidenciales en su país.

"Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades a Joe Biden y Kamala Harris! ¡Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos de hoy! ¡Actuemos juntos!", escribió Macron en Twitter.

También celebró la victoria en Twitter la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que dio la bienvenida "de nuevo" a Estados Unidos y estimó que es un "bonito símbolo" cuando se cumplen cinco años del Acuerdo de París, del que la administración de Donald Trump decidió salir.

Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, también se congratuló con el presidente electo de EEUU, el demócrata Joe Biden, y recalcó la importancia del la "amistad transatlántica" para superar los actuales retos globales.

En un comunicado al poco de conocerse que Biden ganó también en el estado de Pensilvania y, con él obtuvo la mayoría de electores necesarios para proclamarse vencedor de los comicios, la canciller le deseó "fortuna" y "éxito" al demócrata y a su candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris.

"¡Enhorabuena! Las ciudadanas y los ciudadanos de Estados Unidos han decidido. Joe Biden será el 46º presidente de los Estados Unidos", aseguró en un comunicado la canciller.

"Le deseo de corazón fortuna y éxito y felicito también a Kamala Harris, la primera vicepresidenta electa de su país", agregó.

Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, no se quedó atrás al felicitar a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y deseó poder trabajar juntos en "prioridades compartidas, desde cambio climático a comercio o seguridad".

"Felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris(candidata a la vicepresidencia por su logro histórico", dijo en Twitter el jefe del Gobierno conservador del Reino Unido.

"EE.UU. es nuestro aliado más importante y deseo poder trabajar estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde cambio climático a comercio y seguridad", afirmó.

España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también escribió sus felicitaciones por el triunfo de la fórmula de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos.

"El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales", citó en su cuenta de Twitter el dirigente.

Portugal

El primer ministro portugués, António Costa, a través de su cuenta de Twitter felicitó a Joe Biden, que se impuso al republicano Donald Trump, y espera que puedan "trabajar en el refuerzo de las relaciones transatlánticas".

Costa también manifestó su deseo de trabajar en la gestión de asuntos globales como las alteraciones climáticas, la defensa de la democracia y la seguridad internacional.

La comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, la portuguesa Elisa Ferreira, manifestó en su cuenta de Twitter su preocupación por la "división social en los Estados Unidos" y apeló la reconstrucción de las relaciones de la UE y de los Estados Unidos "con base en valores y realidades del siglo XXI".

Societal divide in US is worrying. Things will not just go back where they were.



We have to keep strengthening the 🇪🇺 & rebuild 🇪🇺🇺🇸relationship on basis of values & XXI century realities.



Austria

El canciller austríaco, el conservador Sebastian Kurz, felicitó al demócrata Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Felicitaciones a Joe Biden, el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Europa y los Estados Unidos comparten un sistema de valores que defendemos juntos. Tengo muchas ganas de nuestra futura colaboración", declaró el político en la red social Twitter.

Italia

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró que están dispuestos a trabajar con el presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y puede contar con Italia como un aliado solido y estratégico, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Felicitaciones al pueblo y a las instituciones estadounidenses por una destacada prueba de vitalidad democrática. Estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo Joe Biden para fortalecer la relación transatlántica. Estados Unidos puede contar con Italia como un solido aliado y un socio estratégico", escribió en inglés el mandatario.

Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández se unió a las reacciones por la victoria de Joe Biden y Kamala Harris.

"Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a

@JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", escribió en la red social.

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular.



México

Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha manifestado por el triunfo de Joe Biden. El jefe del Ejecutivo federal está en Villahermosa, Tabasco, para evaluar los graves daños a la población por las inundaciones.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, expresó en un mensaje en Twitter, que el Presidente fijará su posición por el resultado de las elecciones en EE.UU. en las próximas horas.

El único que celebró ese logro del candidato demócrata es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Por medio de sus redes sociales, el dirigente michoacano felicitó al pueblo de norteamérica por el proceso electoral que atravesó el país vecino.

"Felicito al pueblo de EE. UU., especialmente a la comunidad migrante, a @JoeBiden y a @KamalaHarris. Se impuso la razón y la dignidad", señaló.

Aureoles dijo sentir satisfacción por el fin de la presidencia de Donald Trump, "quien más le ha faltado el respeto y más ha ofendido a México, a las y los mexicanos", apuntó.

Con información de EFE