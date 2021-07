Greta Thunberg critica el daño causado por el incendio de Pemex

Greta Thunberg, reconocida por su activismo ambiental, criticó severamente el daño provocado por el incendio que causó un ducto submarino de la petrolera de Pemex en el Golfo de México.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants - granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

