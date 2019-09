Greta Thunberg: ¿quién es y qué hace para salvar el mundo?

Greta Thunberg es una joven que a sus 16 años ha alzado la voz por el planeta, el 23 de septiembre abrió con un discurso contundente la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, llevándose incluso comentarios de Trump. Greta no tiene miedo al qué dirán y su voz no tiembla cuando acusa a los políticos por sus faltas de acciones, diagnosticada con Síndrome de Asperger ya es la favorita para el Premio Nobel.

El año pasado, la adolescente faltó a clases todos los viernes para hacer una huelga sola, se ponía en frente del Parlamento de Suecia con una pancarta que decía “Huelga escolar por el clima”, sin embargo su voz encontró adeptos, que poco a poco se unieron en su protesta.

Así se originó el movimiento “Fridays For Future”, la primera vez que miles de jóvenes en el mundo se sintieron identificados y se unieron para reclamar a los gobiernos acciones contra el calentamiento global y el cambio climático.

My admiration for @GretaThunberg for having the courage and the belief to take on the whole the world to help save it. The critics will only make her stronger. Just because she is young doesn’t mean she can’t be wise. Sometimes we fear what we know is true but don’t want to admit pic.twitter.com/OMmMkrxH5b