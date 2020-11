Greta Thunberg se la devuelve a Trump: ''Relájate Donald''

La activista por el medio ambiente, Greta Thunberg se la regresó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones la ha criticado y atacado en Twitter.

Luego de que el republicano pidiera "detener el conteo" de votos en estados claves de Estados Unidos tras las elecciones que se llevan al cabo en su país, la joven de origen sueco no dudó en "darle una cucharada de su propia medicina" al presidente Trump.

"Qué ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego debe ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Relájate, Donald, relájate!", escribió Thunberg en Twitter a modo de respuesta y burla contra Trump.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA