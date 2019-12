Greta Thunberg tuitea foto sobre su viaje “abarrotado” y abre debate

BERLÍN.- El revuelo causado por una foto de la activista por el clima Greta Thunberg a su paso por Alemania, sentada en el suelo de un tren abarrotado, saltó de las redes sociales al mundo de la política en lo que es ya su tercer día consecutivo.

“Como decía mi abuela, a los santos y los hipócritas les separa muy poco,” escribió en Twitter Thomas Bareiß, político conservador de la Unión Democristiana y secretario de estado parlamentario del Ministerio de Economía y Energía, realizando un juego de palabras en alemán.

Otros, como el primer ministro del estado federado de Turingia, Bodo Ramelow, salieron en defensa de la activista, preguntándose si la Deutsche Bahn (la empresa que gestiona los ferrocarriles alemanes) hubiera reaccionado igual si se hubiera tratado de otro cliente.

Tanto las redes sociales y los medios de comunicación hicieron eco del encontronazo entre la activista y la Deutsche Bahn, entre otros motivos porque las quejas sobre el mal funcionamiento de los ferrocarriles son un tema recurrente en Alemania.

A los elevados precios hay que sumar los habituales retrasos y los incidentes técnicos, que producen frecuentes cancelaciones.

Sin embargo, en consonancia con el paquete de medidas por el clima recientemente aprobado por el Gobierno alemán, la Deutsche Bahn pretende invertir 12,000 millones de euros hasta 2016 en la compra de nuevos trenes y en la implementación de nuevos trayectos.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o