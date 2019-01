Guaidó advierte que encarcelarlo sería un “golpe de Estado”

CARACAS (EFE).— El jefe del Parlamento Juan Guaidó, quien se proclamó “Presidente encargado” de Venezuela, advirtió hoy que si las autoridades llegaran a encarcelarlo sería un “golpe de Estado” pues, reiteró, su autoridad es legítima.

“Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no (…) golpe sería si me llevan, eso es un golpe”, indicó en respuesta a Nicolás Maduro, quien lo acusa de golpista por haber jurado como presidente interino.

Guaidó cree que no lo han detenido —pese a que la Justicia emplazó a la Fiscalía a determinar responsabilidades por su accionar— porque su actuación se apega a un marco constitucional.

También dijo que el gobierno ha mostrado la misma retórica de siempre al acusar nuevamente de golpismo a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

“Si se atreven a secuestrar el poder, a secuestrar de nuevo al presidente de la única institución legítima (…) yo les pido mantenernos en la ruta, pacífica y de manera no violenta, pero con mucha contundencia y en cada calle, cada rincón de Venezuela exigiendo lo que nos corresponde por la libertad, por el futuro de nuestros hijos”, expresó.

Señaló que ejercerá sus funciones ejecutivas en la calle y recordó que los diputados están trabajando para lograr el “cese de usurpación” de Maduro, crear las condiciones para instalar un gobierno de transición y luego convocar a elecciones libres.

“Entendiendo que estamos en una dictadura, entendiendo que siguen usurpando la banda presidencial y algunos pocos usan las bayonetas de la República para amedrentar, aquí estamos con el pecho y el corazón en la calle”, agregó en alusión a las protestas antigubernamentales de esta semana que han dejado 26 muertos según datos no oficiales.