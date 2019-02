Guaidó fija la fecha para su próximo paso contra Maduro

CARACAS (EFE).- El jefe del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país en enero, anunció este martes que prevé ingresar la ayuda humanitaria al país el próximo 23 de febrero pese a la negativa del gobernante Nicolás Maduro, a quien no reconoce como legítimo.

El líder opositor indicó que el próximo fin de semana realizarán asambleas, cabildos y “campamentos humanitarios” a fin de organizar y preparar a todas las personas que se sumaron al voluntariado.

Informó también que el estado brasileño de Roraima suma desde hoy otro centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela y adelantó que habrá otros dos más, aunque no precisó dónde.

Para Guaidó, el chavismo lanzó una “amenaza de falsa guerra para intimidar”, en alusión a la posibilidad de un enfrentamiento entre civiles en el país.

“Así que no, no es cierto, cuando el 90 % de la población quiere cambio no hay quien detenga ese elemento”, subrayó.