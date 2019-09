Guardia Costera de EE.UU. busca a desaparecidos tras la volcadura de un buque

WASHINGTON.- La Guardia Costera de Estados Unidos informó que equipos de rescate iniciaron la búsqueda de cuatro personas que están desaparecidas luego de que un buque de carga se volcó e incendió frente a la costa de Georgia.

Los desparecidos forman parte de la tripulación del buque “Golden Ray” que la mañana de este domingo se volcó de lado en St. Simons Sound, cerca del puerto de Brunswick, con 24 integrantes de la tripulación y un capitán a bordo.

