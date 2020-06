Guardia Nacional Atlanta baila "La Macarena" para reducir la tensión

Un grupo de policías bailó "La Macarena" antes del toque de queda en Atlanta

EE.UU.— Ante la mirada de los manifestantes y periodistas que se encontraban en el lugar, la Guardía Nacional de Atlante protagonizó una escena de lo más asombrosa; al ritmo de la famosa canción de "Los del Río" policías bailaron junto a algunos protestantes.

En plena manifestación por el asesinato de George Floyd y justo antes del toque de queda, se pudo ver y escuchar el tema de "La Macarena" que sirvió como una forma amigable para reducir la tensión y al mismo tiempo solidarizarse con los del movimiento Black Lives Matter.

Luego de unos cuantos minutos de camaradería y diversión, una periodista de Los Angeles Times reportó que al finalizar el baile la policía empezó a dispersar a las personas.

Es importante señalar que desde el comienzo de las manifestaciones y hasta ahora son más de 500 los detenidos.- Con información de redes sociales y Huffingtonpost.

More than 500 people have been arrested in Atlanta the last week, many of them black, from inside the state and specifically in the Atlanta area, according to records released by law enforcement. https://t.co/Ma1lTfC2zY