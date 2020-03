Guatemala cierra frontera con México por Covid-19 y Ejército vigila

FRONTERA TALISMÁN/EL CARMEN.- Efectivos del ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) vigilarán que ningún extranjero ingrese a territorio guatemalteco. El presidente Alejandro Giammattei ordenó cerrar sus fronteras desde este martes.

Las medidas se aplicarán en este punto fronterizo de Talismán-El Carmen y los Puertos Fronterizo Suchiate II y Rodolfo Robles, ubicados en el poblado de Ciudad Hidalgo. El Ministerio de Salud de Guatemala reforzó sus medidas sanitarias con la instalación de puestos de Prevención y Contención para detectar posibles casos de Covid-19.

En este módulo, ubicado en la línea fronteriza con México, se toma la temperatura de todas las personas.

Te puede interesar: Ebrard y presidente de El Salvador se pelean en Twitter por el Covid-19

Explicó que las medidas de salud se aplican durante las 24 horas del día a personas de México y Guatemala que ingresen por esta frontera. Vinicio Fuentes, responsable del módulo de Prevención y Contención por casos de coronavirus, explicó que el gobierno de Guatemala mantiene restringido el ingreso para personas de 12 países, entre ellos China, Corea, Japón, España, Italia, Irán y Alemania.

En la frontera de Tecún Umán, Guatemala desplegó desde la semana pasada agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y enfermeras en los principales puntos de internación para verificar el estado de salud de las personas que buscan entrar a la nación centroamericana.

Soldados de la Brigada de Operaciones para Montaña, en Tecún Umán, se han desplegado desde el jueves sobre el puente internacional Rodolfo Robles, para resguardar al personal del Ministerio de Salud, que se encarga de tomar la temperatura de cada visitante que por ahí pasa. Los comerciantes de la frontera prevén ya que esta situación generará crisis económica.

"No es una medida necesaria": Durazo

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, consideró que no es momento para que México cierre sus fronteras. "Nosotros estimamos que, en este momento, no es necesaria en nuestro país una medida de esa naturaleza", dijo. "No compartimos la decisión. La respetamos en virtud del carácter soberano de otros gobiernos para tomar una medida de esa naturaleza", respondió.

Sobre la situación en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei decretó ayer la suspensión de las actividades sociales, laborales, deportivas y culturales.

Con seis casos suspenden actividades

El presidente indicó que quedaron suspendidas todas las actividades laborales en el sector público y privado, así como cualquier tipo de evento. También quedó suspendido el transporte público urbano y extraurbano en toda Guatemala, así como las visitas a reos, menores en centros penales y adultos mayores en hogares o asilos.

Guatemala mantiene seis casos confirmados de COVID-19, de los cuales una persona de 85 años falleció el domingo.

Síguenos en Google Noticias