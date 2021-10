“Guerra” en Rusia

Nuevos picos del Covid obligan al cierre de regiones

MOSCÚ (EFE).— La alerta por Covid-19 en Rusia, que marcó ayer nuevos máximos históricos de mortalidad y contagios, obligó a cerrar las regiones más afectadas por la pandemia una semana antes que el resto del país.

“¡Ya perdimos demasiado tiempo! En la zona roja de los hospitales de todo el país tiene lugar una auténtica guerra”, aseguró Denis Protsenko, director del Hospital 40 de Moscú y el más famoso médico del país en la vanguardia de la lucha contra el coronavirus.

Desde mediados de este mes más de un millar de rusos mueren a diario debido al coronavirus, a lo que hay que sumar los contagios, que rebasan los 36,000.

En las últimas 24 horas murieron 1,075 rusos, un nuevo récord desde el estallido de la pandemia.

Medidas drásticas

Una semana antes de que todo el país se vaya de vacaciones pagadas por orden del presidente Vladímir Putin, varias regiones decidieron tomar medidas drásticas desde ayer.

El gobierno indicó una veintena de regiones donde la situación epidémica está fuera de control, en su mayoría en la parte europea del país, aunque también incluye a regiones siberianas como Tomsk, Omsk o Amur.

Por el momento, regiones como Kursk, Nóvgorod, Volgrogrado o Samara ya anunciaron el cierre, mientras se espera que ocurra lo mismo con otras a partir mañana.

“Jornadas no laborales como ésta se repetirán una y otra vez hasta que no nos mentalicemos y comencemos a respetar a los que nos rodean: llevando cubrebocas en lugares públicos y no yendo a trabajar con síntomas de enfermedades respiratorias”, dijo Protsenko en su canal de Telegram.

Cada región tiene potestad para elegir las medidas a tomar, aunque desde el inicio de la pandemia todas suelen seguir la línea marcada por el epicentro de la pandemia, Moscú, donde a partir del día 28 se cerrarán los servicios no esenciales, con la excepción de farmacias y supermercados.

Advertencia

En la capital cerrarán las escuelas ya a partir del lunes, mientras los mayores de 60 años no podrán salir de casa hasta febrero.

“A finales de esta semana y a comienzos de la siguiente alcanzaremos el pico de contagios, cifras récord en toda la historia de la pandemia”, alertó el alcalde, Serguéi Sobianin.

Además, en Moscú también volverá el teletrabajo para el 30% de los trabajadores no vacunados y de aquellos que no hayan pasado la enfermedad.

Cuando Putin anunció vacaciones en abril de 2020, muchos rusos viajaron a la costa del mar Negro u organizaron barbacoas en el campo, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas severas.

En esta ocasión, las agencias de viajes ya informaron de un incremento de un 50% de la demanda de vuelos, en su mayoría hacia destinos en el interior del país.

Ayer, Protsenko no escondió su indignación y advirtió que “no habrá ninguna fiesta” durante estos días, ya que el objetivo no es descansar sino frenar “varios ciclos de infección”.

Sobianin también llamó a los moscovitas a abstenerse de viajar y limitarse a salir a pasear a los parques o pasar varios días en las “dachas” o casas de campo.

Sólo un tercio de los rusos se ha vacunado con la pauta completa.

Alemania Incremento

En Alemania también se reporta un incremento de casos en los últimos días.

Incidencia

La incidencia acumulada en siete días se sitúa en Alemania en 100 nuevos contagios con coronavirus por cada 100,000 habitantes por primera vez desde mediados de mayo pasado, según datos del Instituto Robert Koch de virología actualizados ayer en la madrugada.

Tendencia

Desde hace una semana y media se observa una clara tendencia al alza y sólo entre martes y viernes la incidencia subió de 75.1 a 95.1.

Más de 100 casos

La última vez que la incidencia había superado los 100 fue el 13 de mayo, con 104 nuevos casos por cada 100,000 habitantes, pero bajó al día siguiente a 97.