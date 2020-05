Guía para invertir en ETFs de petróleo crudo

El oro negro, el té de Texas puede traducirse en mucho dinero, y tal vez te gustaría ser un magnate del petróleo o al menos tener inversiones en petróleo como parte de tu estrategia comercial. Sin embargo, abastecerse de barriles de petróleo en su garaje es un método ineficiente de diversificación de la cartera, sin mencionar el riesgo de incendio.

Puede comenzar a invertir en petróleo crudo de manera segura sin convertirse en la gasolinera del vecindario, aprendiendo algunos antecedentes y luego invirtiendo en fondos cotizados en bolsa de petróleo crudo (ETF).

Los fundamentos de los ETFs de petróleo

Los ETF de productos petrolíferos proporcionan una forma sencilla de exponer su estrategia de inversión al precio y el rendimiento del petróleo, sin ser propietario del petróleo en sí. Los ETF del petróleo consisten en acciones de compañías petroleras o contratos de futuros y derivados que siguen el precio del petróleo o, en algunos casos, índices relacionados con el petróleo.

Por ejemplo, uno de los ETFs de petróleo más populares es el USO, el Fondo de Petróleo de los Estados Unidos. En el caso de este ETF petrolero en particular, usted no es realmente el dueño del petróleo. En cambio, el fondo consiste en futuros, opciones y contratos a plazo de diferentes aceites, gases y combustibles derivados del petróleo. Así que usted está expuesto al precio del petróleo sin comprar ningún barril de la materia prima, pero eso no quiere decir que la inversión será más segura o menos volátil que la inversión directa.

Por ejemplo, USO cerró a 2,81 dólares por acción al final de la negociación el martes 21 de abril de 2020, lo que supone una reducción de más del 90% desde su creación en abril de 20061 . También anunció ese mismo día que ahora invertiría aproximadamente el 40% de su cartera en contratos de futuros de petróleo crudo para junio, alrededor del 55% de su cartera en contratos de futuros de petróleo crudo para julio y alrededor del 5% de su cartera en contratos de futuros de petróleo crudo para agosto. El cambio se produjo después de la volatilidad de las condiciones del mercado del petróleo crudo2.

¿Por qué comprar un ETF de petróleo?

Los ETFs de petróleo eliminan todo el trabajo extra de la inversión en petróleo. Típicamente, si usted quisiera invertir en la industria petrolera, tendría que hacer compras individuales de acciones de compañías petroleras. También tendrías que decidir qué compañías elegir.

Incluso si decidieras invertir en un índice petrolero como el OSX, PHLX Oil Service Sector, tendrías el desafío de comprar todas las acciones de la cesta del índice para apuntar a un determinado precio. Las complicaciones y las comisiones harían bastante difícil lograr su objetivo de inversión.

Sin embargo, en el caso de un ETF petrolero, como el OIH, el ETF de VanEck Vectors Oil Services (que sigue el índice MVIS U.S. Listed Oil Services 25), usted hace una compra a un precio y se ahorra las comisiones. El ETF del petróleo ya está agrupado de antemano, y con una sola operación, usted tiene una exposición instantánea al precio del petróleo de una variedad de valores.

Beneficios de invertir en ETFs de petróleo

Cuando considere un ETF petrolero para su cartera, disfrutará de ventajas desde el punto de vista fiscal. Los impuestos sobre las ganancias de capital no se incurren hasta la venta del fondo, dando a los ETFs enormes ventajas fiscales sobre otras inversiones como los fondos mutuos.3

También tendrá la ventaja añadida de una negociación más fácil, porque puede entrar y salir de los ETF en cualquier momento, ya que los negocia directamente como lo haría con las acciones de su cartera, en lugar de tener que pasar por un corredor-traficante o una empresa de fondos de inversión.

Pagará comisiones más bajas en comparación con un fondo de inversión, y podrá vender al descubierto ETFs, utilizar órdenes de límite y de tope de pérdidas, y aplicar las estrategias de negociación que desee a medida que agregue ETFs a su cartera, entre otras muchas ventajas de los ETFs. (I.S.)