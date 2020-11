Habrían usado el dinero ilegal para campañas sucias de Peña Nieto

Pagan con sobornos

CIUDAD DE MÉXICO.— El exdirector de Pemex Emilio Lozoya acusó al equipo de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, encabezado por Luis Videgaray Caso, de haber utilizado el dinero recibido de los sobornos de Odebrecht para financiar la estrategia de desprestigio contra los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia) y Josefina Vázquez Mota (PAN).

Así lo revelaron los periódicos “Milenio” y “El Universal” en sus ediciones de ayer, basados en la ampliación de la declaración ministerial de Lozoya Austin, misma que consta en la solicitud de la orden de aprehensión contra el excanciller Luis Videgaray Caso, por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa, y traición a la Patria.

El pasado 8 de octubre, Lozoya realizó la ampliación de la denuncia presentada el 11 de agosto por el exfuncionario, en la que involucró a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas en presuntos actos de corrupción. Esto llevó a que el Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión contra Videgaray, que no se concretó. Esto, porque cuando el juez de control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, solicitó más datos al respecto, la Fiscalía se desistió de su petición para obtener mayores elementos.

“Luis Videgaray se encargaba de contactar a las empresas proveedoras de estos análisis electorales. Una vez contactados y acordados los montos en dólares, pesos o euros, él mismo acordaba los términos de ejecución de esos contratos que incluyen la entrega, directamente a él, del producto realizado”, refiere el documento citado.

Describe que si bien estos entregables eran reportados a Videgaray, el exdirector de Pemex conoció que se trataba de encuestas electorales o “diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición con especial referencia a López Obrador”, aunque también a Josefina Vázquez Mota.

De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, de “Milenio”, Lozoya aseguró al Ministerio Público de la Federación haber escuchado a Videgaray referirse al Grupo Financiero Monex como uno de los canales de financiamiento de la campaña de Peña Nieto, sin que aportara mayores detalles.

El periódico “Reforma”, que igualmente tuvo acceso al documento, narra que en éste aparece la declaración de Froylán Gracía Galicia, ex coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex.

García Galicia declaró que Enrique Peña Nieto recomendó a Emilio Lozoya que otorgara contratos de Pemex a su hermano Arturo, a lo que se resistió el entonces director de Pemex. Según esta información, tanto Peña como su secretario particular, Erwin Lino y su secretario auxiliar, Jorge Corona, daban las instrucciones para favorecer al hermano del expresidente.

Sobre esta declaración, “Milenio” reporta que García también afirmó que el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés, pidió a Lozoya apoyar con contratos al panista regiomontano Felipe de Jesús Cantú, relacionados con la reforma energética.

“A Cantú lo recibí en múltiples ocasiones en la oficina y me llevaba una lista de empresas, refiriéndome que era necesaria su contratación expedita para que Anaya no boicoteara la reforma energética”.— Aristegui

El Presidente de México reiteró ayer que no interpondrá denuncia contra Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no interpondrá ninguna denuncia contra Enrique Peña Nieto, por presuntamente utilizar parte de los recursos que obtuvo con sobornos para pagar campañas en su contra.

En su conferencia de prensa, aseguró que su postura sigue siendo que no haya persecución, venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad. Insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta de 2021.