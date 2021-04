Hallan a cuatro ballenas muertas en área de San Francisco

SAN FRANCISCO.— Cuatro ballenas grises aparecieron muertas en las playas de la Bahía de San Francisco en los últimos nueve días y los expertos dicen que una de ellas fue golpeada por un barco. Los científicos trataban de determinar cómo murieron las otras tres.

BREAKING NEWS: Ship strike kills gray whale in San Francisco Bay Area. Three others dead in eight days, cause of death pending investigation by our experts, confirms ongoing challenges faced by this hard-hit species. Read the full press release now at https://t.co/5QS5EQU4wI . pic.twitter.com/5ZxHPahQlY

El cadáver de una ballena gris adulta de 41 pies (12,5 metros) apareció el 3 de marzo en la zona de Crissy Field en San Francisco. Una segunda ballena hembra adulta fue hallada el sábado pasado en Moss Beach, en el condado San Mateo.

Una tercera fue hallada flotando el miércoles cerca de Berkeley Marina y al día siguiente una apareció en Muri Beach, en el condado de Marin.

En 2019, al menos 13 ballenas aparecieron muertas en las costas del área de la Bahía de San Francisco y los científicos dijeron temer que eso haya ocurrido porque los animales estaban hambrientos y no pudieron completar su migración anual de México a Alaska.

Las ballenas migran 16.000 kilómetros (10.000 millas) para invernar en las aguas frente a México, donde se aparean y dan a luz cerca de la costa de Baja California. Entonces regresan al norte y se quedan junto a la costa de California en la primavera y el verano para alimentarse de anchoas, sardinas y kril antes de continuar su migración al norte a las aguas frías y ricas en comida del Ártico.

Las causas más comunes de muertes de ballenas, según el equipo de investigaciones del centro en años recientes, han sido malnutrición, enredamiento en redes de pesca y trauma por choques con barcos.

This morning we confirmed a fourth gray whale has washed ashore at Muir Beach. Our necropsy team will investigate both the whale found near Berkeley Marina yesterday (currently at Angel Island), and the latest whale, at Muir Beach, this afternoon. pic.twitter.com/k7Mv05XdsL