Hallan a tres niños asesinados en Croacia; el padre es el principal sospechoso

Medios locales han informado que los niños fueron ahogados probablemente por su padre.

ZAGREB.— Tres niños, uno de 4 años y unos gemelos de 7 años de edad fueron encontrados por la policía croata ahogados en un apartamento de Zagreb. En el domicilio también se encontraba el padre de los menores un austríaco de 56 años que fue detenido bajo "sospecha fundada" de haber cometido el triple asesinato.

La policía acudió al lugar de los hechos después de recibir una llamada de un amigo del sospechoso que había alertado, tras leer un mensaje suyo en Facebook, que éste parecía a punto de suicidarse.

"Adiós a todos. Los abandono porque ya no puedo más. El amor de mi vida Marija D. me dejó porque mi ex esposa Dajana K. fue mala con ella, y ya no tengo más dinero", escribió el sospechoso como mensaje de "despedida".