Hallan sin vida a Gregory Morales, soldado desaparecido en Fort Hood

Autoridades militares reportaron el hallazgo, sin vida, del soldado desaparecido Gregory Morales, quien fue visto por última vez en agosto de 2019, cuando salió de la base militar Fort Hood, en Killeen, Texas.

Los restos de Gregory fueron encontrados el viernes pasado cerca de la base militar, en la cual pesan al menos otras dos desapariciones: Vanessa Guillén; en abril pasado, y Dakota Stump; en octubre de 2016.

MISSING SOLDIER IDENTIFIED, REWARD OFFERED

up to $25,000 to anyone with credible information concerning the circumstances surrounding the death of Morales. Read more: https://t.co/WSpyGmcLyT#FortHood #USArmy #GregoryMorales #Reward pic.twitter.com/3cd6wxPeMA