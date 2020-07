Hallan sin vida a otro joven soldado de Fort Hood; suman tres en el año

Un nuevo escándalo sacude a la base militar de Fort Hood en Texas, luego de que el pasado 17 de julio se encontrara el cuerpo sin vida de Mejhor Morta, un soldado de ascendencia hispana. Tenía 26 años.

La noticia fue dada a conocer por Neil Armstrong, comandante del 1 ° Batallón 5 ° Regimiento de Caballería, quien detalló que el joven había recibido varias condecoraciones y reconocimientos durante su desempeño en la base militar.

Mejhor Morta estaba inconsciente cerca de un lago, a unos kilómetros de la base militar. El joven, originario de Pensacola (Florida), estaba inscrito en la base militar desde septiembre de 2019.

Hasta el momento no se han revelado más detalles, sobre el caso, pero trascendió que posiblemente el joven habría muerto ahogado. Aún no se sabe si accidentalmente o por violencia.

Con la muerte de Morta, la base militar ubicada en Killen suma -en tan solo este año- tres muertes de jóvenes soldados.

A finales de junio, investigadores a cargo del caso de Vanessa Guillén (desaparecida en abril pasado) hallaron los restos de Gregory Morales, reportado como desaparecido en agosto de 2019.

#HEARTBREAKING: Fort Hood is reporting yet another soldier's death. The death of #FortHood soldier Pvt. Mejhor Morta is under investigation after he was found unresponsive near Stillhouse Hollow Lake on July 17. pic.twitter.com/Jc8JV7TUFw