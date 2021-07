Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon: Historia de amor se vuelve "pesadilla"

MÉXICO.- Hanna Jazmín Jaff Bosdet, la empresaria mexicana que se casó el año pasado con el aristócrata inglés Henry Roper-Curzon, no vivió un cuento de hadas, pues luego de que su compromiso y boda que parecía una “historia real”, ahora todo parece haber tomado el tono de pesadilla. La mexicana regresó al país entre especulaciones de haber recibido un trato discriminatorio, violencia y amenazas de muerte de la familia del barón de Teynham por su origen.

De acuerdo la revista Quién, la psicóloga se separó del miembro de la nobleza de Reino Unido tras 18 meses de relación, pues se casaron en febrero de 2020. Según el medio citado, el descendiente de Henry VII Tudor, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, que reinó de 1485 a 1509, dijo en declaraciones para Daily Mail que su familia investigó a Hanna y descubrió que “no era lo que creían”, sobre todo en lo referente al “linaje” y “riqueza”.

¿Qué dice Henry sobre Hanna Jaff?

Henry negó las versiones de violencia doméstica y acusó que Hanna no acreditó sus estudios en psicología, con especialidades en justicia penal y ciencias políticas, como dijo en el reality “Made in México".

De acuerdo con el aristócrata, su familia le contó todo lo que habían averiguado Harry, como le dicen de cariño, aseguró que su esposa la engañó sobre su fortuna, pues él había pensado que la mexicana lo ayudaría a salvar la casa familiar en Pylewell Park House en Hampshire, que se encuentra bajo un fideicomiso en número rojos.

Daily Mail compartió las declaraciones de un amigo de la familia.

“Creció en casa señorial y creyó absolutamente que se casaba con la realeza kurda”.

¿Se acabó el amor?

Para el medio citado, Henry remató:

“Yo estaba en ese momento enamorado porque ella estaba haciendo todas estas cosas increíbles. Debo haber sido un imbécil. Pensé que era una buena persona. Me siento total y absolutamente engañado, me resultaba vergonzoso cuando ella hablaba de sí misma y hablaba de dinero”, añadió. También negó haber ejercido violencia doméstica.

“Nunca le he puesto un dedo encima”, finalizó.

Hanna Jaff se defendió

Tras las polémicas declaraciones, Hanna contestó en la revista Quién que todo es parte de una campaña de desprestigio.

“Yo sufrí de violencia doméstica, racismo y extorsión y cuando salí con la verdad Henry me empezó a amenazar, que iba a demeritar mi palabra y mi persona para que nadie me creyera. Él me engañó a mí, él no estudió en Oxford como dijo, no tiene su empresa desde 2019, su familia ya perdió todo y él me ha querido extorsionar en el tema que quiere que pague sus cuentas. Él está haciendo una campaña sucia para desprestigiar mi palabra. Esto es un caso de violencia de género, de odio, de racismo”, dijo.

Según la versión que la mexicana dio al medio “Clase”, ella investigó a la familia de Henry y se dio cuenta que la querían utilizar.

“Tienen una reputación en Inglaterra de conocer a mujeres que puedan pagar sus deudas. De hecho, ellos ya no tienen su casa, la casa familiar, y el papá le hizo lo mismo a su segunda esposa. Cuando yo me negué, yo le dije ‘me casé enamorada de ti, vamos a salir adelante juntos’, y me empezó a maltratar”.

Jaff aseguró que Henry también la amenazó con ir a la prensa para que su palabra “no valga”.