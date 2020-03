Hantavirus cobran una vida en China: ¿qué son y cómo se transmiten?

CHINA.- Un caso de muerte por Hantavirus en China causó preocupación. Esta enfermedad se contagia de roedores infectados a las personas y el Global Times informó que una persona que viajaba a Shantung perdió la vida al estar infectado.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW