BEIJING, China.— Huawei presentó este día HarmonyOS, su propio sistema operativo para smartphones con el que busca reemplazar al Android de Google, en un esfuerzo más del gigante tecnológico chino para protegerse de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El anuncio pone en evidencia la creciente capacidad de Huawei Technologies Ltd., la segunda mayor marca de celulares del mundo y el principal fabricante de redes para empresas de telefonía, de crear tecnología y reducir su dependencia de las empresas estadounidenses.

